Кривенцов: «Металлист 1925 идет 10-м в УПЛ. Это нехороший показатель»

Фото: Металлист 1925

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов ждет большего от своей команды во второй части сезона.

Была травма у Дмитренко – перспективного молодого футболиста, и опытного Ткачука.

В конце лета мы рискнули и пригласили опытного грузинского игрока Квирквелию. Но Соломон много пропустил и объективно не был в оптимальной форме. Выбора у нас не было.

Вроде бы ты готовишься к определенному поединку, рассчитываешь на ребят, но потом травмы у Голодюка, Батюшина, Русина – и все нужно перекраивать. Приходилось на каждую встречу затыкать дыры. Очень страдала наша игра, командное взаимопонимание.

Мы находимся на 10-м месте сейчас. Это нехороший показатель для меня. Я воспитанник – «Шахтера» и привык бороться за другие места. Даже 5-6-е место – не лучший показатель в таблице. Мы много трудимся на тренировках, но нет у нас сыгранности по причинам, которые я озвучил»