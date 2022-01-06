Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Кривенцов: «Металлист 1925 идет 10-м в УПЛ. Это нехороший показатель»

Тренер ждет большего от своей команды
Футбол Украинская Премьер-лига
18:53
Кривенцов: «Металлист 1925 идет 10-м в УПЛ. Это нехороший показатель»
Фото: Металлист 1925

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов ждет большего от своей команды во второй части сезона.

«Это были очень тяжелые шесть месяцев для нашего клуба. Травмы нам очень досаждали. В начале сезона получил травму наш основной правый защитник Жичиков. Мы пробовали на этом месте и Фабиньо, и Шершня, и Ермакова – не хватает у них креатива в атаке. Не получили мы то, что хотели на правом фланге обороны.

Была травма у Дмитренко – перспективного молодого футболиста, и опытного Ткачука.

В конце лета мы рискнули и пригласили опытного грузинского игрока Квирквелию. Но Соломон много пропустил и объективно не был в оптимальной форме. Выбора у нас не было.

Вроде бы ты готовишься к определенному поединку, рассчитываешь на ребят, но потом травмы у Голодюка, Батюшина, Русина – и все нужно перекраивать. Приходилось на каждую встречу затыкать дыры. Очень страдала наша игра, командное взаимопонимание.

Мы находимся на 10-м месте сейчас. Это нехороший показатель для меня. Я воспитанник – «Шахтера» и привык бороться за другие места. Даже 5-6-е место – не лучший показатель в таблице. Мы много трудимся на тренировках, но нет у нас сыгранности по причинам, которые я озвучил»

.

В клубе обещают 5-6 новичков уже в январе.

Источник: SportArena Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Металлист 1925 Валерий Кривенцов

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Металлист 1925» обещает 5-6 новичков уже зимой
«Металлист 1925» обещает 5-6 новичков уже зимой
Футбол Украинская Премьер-лига
27 декабря 2021г. 09:25
Гендиректор «Металлиста 1925» озвучил позиции, на которые планируется усиление
Гендиректор «Металлиста 1925» озвучил позиции, на которые планируется усиление
Футбол Украинская Премьер-лига
23 декабря 2021г. 17:41
«Металлист 1925» усилился воспитанником «Шахтера»
«Металлист 1925» усилился воспитанником «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
20 декабря 2021г. 11:27
Шаран: «Я ждал провала «Металлиста 1925»
Шаран: «Я ждал провала «Металлиста 1925»
Футбол Украинская Премьер-лига
14 декабря 2021г. 09:23
Кривенцов: «Наиграли на 5-6 забитых мячей, но реализация…»
Кривенцов: «Наиграли на 5-6 забитых мячей, но реализация…»
Футбол Украинская Премьер-лига
13 декабря 2021г. 14:10
Мороз: «Хотел поздравить болельщиков с этой первой победой. Долго они ее ждали, так же, как и мы»
Мороз: «Хотел поздравить болельщиков с этой первой победой. Долго они ее ждали, так же, как и мы»
Футбол Украинская Премьер-лига
13 декабря 2021г. 13:50

Новости: Футбол

Гол Дестро пяткой принес очки «Дженоа» в матче с «Сассуоло»
Гол Дестро пяткой принес очки «Дженоа» в матче с «Сассуоло»
Серия А (Италия)
19:25
Тотовицкий вместо «Колоса» мог оказаться в Бельгии
Тотовицкий вместо «Колоса» мог оказаться в Бельгии
Украинская Премьер-лига
19:12
Кривенцов: «Металлист 1925 идет 10-м в УПЛ. Это нехороший показатель»
Кривенцов: «Металлист 1925 идет 10-м в УПЛ. Это нехороший показатель»
Украинская Премьер-лига
18:53
Экс-игрок «Шахтера» 1,5 года находится без клуба
Экс-игрок «Шахтера» 1,5 года находится без клуба
В Европе
18:35
«Реал» договорился о продаже хавбека в «Бетис» за 15 миллионов евро
«Реал» договорился о продаже хавбека в «Бетис» за 15 миллионов евро
Примерa (Испания)
18:18
«Рома» заинтересована в лидере «Порту» Оливейре
«Рома» заинтересована в лидере «Порту» Оливейре
Серия А (Италия)
18:10
Миколенко совершил небольшой экскурс в историю «Эвертона»
Миколенко совершил небольшой экскурс в историю «Эвертона»
Премьер-Лига (Англия)
17:40
«Лацио» едва не проиграл «Эмполи», не забив пенальти в конце матча
«Лацио» едва не проиграл «Эмполи», не забив пенальти в конце матча
Серия А (Италия)
17:38
Трубин: «Зная Мудрика, уверен, что он не зазвездится, а будет еще больше работать»
Трубин: «Зная Мудрика, уверен, что он не зазвездится, а будет еще больше работать»
Украинская Премьер-лига
17:09
Все новости

Популярные новости

У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
02 января 07:48
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
02 января 03:52
5
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
1
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Все новости