Кривенцов: «Металлист 1925 идет 10-м в УПЛ. Это нехороший показатель»
Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов ждет большего от своей команды во второй части сезона.
«Это были очень тяжелые шесть месяцев для нашего клуба. Травмы нам очень досаждали. В начале сезона получил травму наш основной правый защитник Жичиков. Мы пробовали на этом месте и Фабиньо, и Шершня, и Ермакова – не хватает у них креатива в атаке. Не получили мы то, что хотели на правом фланге обороны..
Была травма у Дмитренко – перспективного молодого футболиста, и опытного Ткачука.
В конце лета мы рискнули и пригласили опытного грузинского игрока Квирквелию. Но Соломон много пропустил и объективно не был в оптимальной форме. Выбора у нас не было.
Вроде бы ты готовишься к определенному поединку, рассчитываешь на ребят, но потом травмы у Голодюка, Батюшина, Русина – и все нужно перекраивать. Приходилось на каждую встречу затыкать дыры. Очень страдала наша игра, командное взаимопонимание.
Мы находимся на 10-м месте сейчас. Это нехороший показатель для меня. Я воспитанник – «Шахтера» и привык бороться за другие места. Даже 5-6-е место – не лучший показатель в таблице. Мы много трудимся на тренировках, но нет у нас сыгранности по причинам, которые я озвучил»
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