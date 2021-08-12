Форвард «Металлиста 1925» рискует пропустить первую часть сезона
Кривенцов: «Металлист-1925» хочет проверить себя на уровне команды Лиги чемпионов»
Харьковчане сыграют против «Шахтера» в 4 туре
Фото: Металлист-1925
Главный тренер «Металлиста-1925» Валерий Кривенцов прокомментировал предстоящий матч 4 тура УПЛ против «Шахтера».
«Для нас это очень серьезная игра. Мы хотим себя проверить на уровне команды Лиги чемпионов, и команде, которая заслуженно является лидером нашего футбола. Поэтому для нас эта игра будет очень интересной.
Видоизменились у них принципы, новые требования. Это нормально, ведь если тренер возглавляет команду, он приносит свои требования.
У «Шахтера» сложный график, мы это прекрасно понимаем. У них архиважная игра 17 августа с «Монако», но там достаточно квалифицированных игроков, чтобы варьировать состав».
Игра состоится 13 августа в 19:30.
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