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Кривенцов: «Металлист-1925» хочет проверить себя на уровне команды Лиги чемпионов»

Харьковчане сыграют против «Шахтера» в 4 туре
Футбол Украинская Премьер-лига
16:17
Кривенцов: «Металлист-1925» хочет проверить себя на уровне команды Лиги чемпионов»
Фото: Металлист-1925

Главный тренер «Металлиста-1925» Валерий Кривенцов прокомментировал предстоящий матч 4 тура УПЛ против «Шахтера».

«Для нас это очень серьезная игра. Мы хотим себя проверить на уровне команды Лиги чемпионов, и команде, которая заслуженно является лидером нашего футбола. Поэтому для нас эта игра будет очень интересной.

Видоизменились у них принципы, новые требования. Это нормально, ведь если тренер возглавляет команду, он приносит свои требования.

У «Шахтера» сложный график, мы это прекрасно понимаем. У них архиважная игра 17 августа с «Монако», но там достаточно квалифицированных игроков, чтобы варьировать состав».

Игра состоится 13 августа в 19:30.

Андрей Усмонов
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Теги

Шахтер Донецк Валерий Кривенцов Металлист 1925

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