Кривенцов: «Металлист-1925» хочет проверить себя на уровне команды Лиги чемпионов»

Фото: Металлист-1925

Главный тренер «Металлиста-1925» Валерий Кривенцов прокомментировал предстоящий матч 4 тура УПЛ против «Шахтера».

Видоизменились у них принципы, новые требования. Это нормально, ведь если тренер возглавляет команду, он приносит свои требования.

У «Шахтера» сложный график, мы это прекрасно понимаем. У них архиважная игра 17 августа с «Монако», но там достаточно квалифицированных игроков, чтобы варьировать состав».