Кривенцов назвал преимущество «Александрии» в матче против «Металлиста 1925»

Валерий Кривенцов / Фото - Металлист 1925

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Украины против «Александрии». Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

«Александрия» – интересная, очень организованная команда, обладающая хорошим подборов игроков. Соперник мобилен, он любит быстро переходить из обороны в атаку. При защите действуют очень компактно, перекрывают все зоны, поэтому игра будет интересной. Будет много тактических перестроений.

Усталость после матча с «Ингульцом»? Мы с «Александрией» в одинаковом положении. Они тоже играли в пятницу. Но у них все-таки небольшое преимущество – «Александрия» свой матч провела на 2,5 часа раньше. По поводу ротации – увидите.