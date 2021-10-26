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Кривенцов назвал преимущество «Александрии» в матче против «Металлиста 1925»

26 октября стартует 1/8 финала Кубка Украины
Футбол Кубок Украины по футболу
17:47
Кривенцов назвал преимущество «Александрии» в матче против «Металлиста 1925»
Валерий Кривенцов / Фото - Металлист 1925

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Украины против «Александрии». Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Мы желаем выступить как можно лучше, но все прекрасно понимают, что кубок – это игра на выбывание. Проиграл – вылетел, победил – прошел дальше. «Металлист 1925» постарается пройти как можно дальше.

«Александрия» – интересная, очень организованная команда, обладающая хорошим подборов игроков. Соперник мобилен, он любит быстро переходить из обороны в атаку. При защите действуют очень компактно, перекрывают все зоны, поэтому игра будет интересной. Будет много тактических перестроений.

Усталость после матча с «Ингульцом»? Мы с «Александрией» в одинаковом положении. Они тоже играли в пятницу. Но у них все-таки небольшое преимущество – «Александрия» свой матч провела на 2,5 часа раньше. По поводу ротации – увидите.

Ранее Кривенцов был признан лучшим тренером 12-го тура УПЛ.

Сергей Стаднюк
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Металлист 1925 Валерий Кривенцов Александрия

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