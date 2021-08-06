Кривенцов: «Нужно быть очень внимательным при атаках «Черноморца»

Валерий Кривенцов / Фото: Twitter

Главный тренер «Металлиста-1925» Валерий Кривенцов высказался о грядущем матче с «Черноморцем» в 3-м туре УПЛ. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Молодежь хорошая, перспективная, много быстрых игроков, со своей стороны мы настраиваем наших игроков, что нужно быть очень внимательными при атаках соперника в ответ.

– У вас появился нападающий Марлисон. Как проходит его адаптация, сыграет ли он?

– С первых минут он точно не выйдет, потому что провел только одну тренировку, еще не знает наших требований. А там будем смотреть, как будет складываться игра