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Кривенцов: «Нужно быть очень внимательным при атаках «Черноморца»

Сегодня «Металлист-1925» примет команду Мороза
Футбол Украинская Премьер-лига
6 августа 14:48
Кривенцов: «Нужно быть очень внимательным при атаках «Черноморца»
Валерий Кривенцов / Фото: Twitter

Главный тренер «Металлиста-1925» Валерий Кривенцов высказался о грядущем матче с «Черноморцем» в 3-м туре УПЛ. Его слова приводит пресс-служба клуба.

– Сейчас это совсем другая команда. Изменился тренерский штаб. Игроки, которые были раньше, ушли из команды. Пришла группа амбициозной молодежи.

Молодежь хорошая, перспективная, много быстрых игроков, со своей стороны мы настраиваем наших игроков, что нужно быть очень внимательными при атаках соперника в ответ.

– У вас появился нападающий Марлисон. Как проходит его адаптация, сыграет ли он?

– С первых минут он точно не выйдет, потому что провел только одну тренировку, еще не знает наших требований. А там будем смотреть, как будет складываться игра


Прогноз на матчи 3-го тура УПЛ.

Петр Приходько
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Теги

Валерий Кривенцов Металлист 1925 Черноморец

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