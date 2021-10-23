Кривенцов – о победе над «Ингульцом» (4:0): «Мы всегда бьемся, деремся и толкаемся»

Валерий Кривенцов / Фото: Динамо Киев от Шурика

Главный тренер «Металлиста-1925» Валерий Кривенцов высказался о победе над «Ингульцом» (4:0) в 12-м туре УПЛ. Его слова приводит пресс-служба харьковчан.

– Сегодня – да. Потому что была хорошая организация в течение всей игры и радовало то, что мы реализовали свои голевые моменты. Но в первом тайме у «Ингульца» был стопроцентный момент, забей Ситало головой – неизвестно как бы игра закончилась. Но в целом – игрой команды я доволен.

- После предыдущих матчей вы говорили, что никогда не говорите игрокам отдавать передачи назад. Сегодня наконец-то после 2:0 и 3:0 ребята бежали вперед. Это ваши установки сработали?

– Они сами принимают решения на футбольном поле. У нас есть вектор, есть требования, есть наигранные ситуации, но сама игра подсказывает футболистам, как действовать. Есть возможность идти в атаку – они идут, нет – ждут тогда своих возможностей.

Сегодня я хочу похвалить всю команду, всех игроков. И тех, которые вышли в стартовом составе, и тех, которые вышли на замену. Потому что я не разделяю – основные игроки или запасные. Для меня все наши футболисты одинаковы и мы работаем для того, чтобы каждый из них становился сильнее.

Пусть демонстрируют свои качества, но в командной игре.

- «Металлист-1925» будет биться за Кубок Украины?

– «Металлист-1925» – он всегда бьется. Толкается, дерется, как хотите.