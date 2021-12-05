Черная полоса «Металлиста-1925» в УПЛ продолжается. Команда Кривенцова проиграла в 5-м матче подряд, на этот раз – «Колосу»
Кривенцов – о поражении от «Колоса»: «Мы провели качественную игру»
«Металлист 1925» проиграл уже 5-й матч в УПЛ подряд
Валерий Кривенцов / Фото: ФК Металличт-1925
Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов высказался о поражении от «Колоса» (0:1) в 17-м туре УПЛ. Слова специалиста приводит пресс-служба харьковчан.
– Мы проводили заключительную игру на домашнем стадионе, хотели порадовать наших болельщиков хорошей игрой и победой. Выиграть не удалось, но игру, по моему мнению, мы провели качественную. По крайней мере, на поражение точно не наиграли.
– Сколько ударов в створ ворот соперников нанесла команда сегодня?
– Я не могу вам сейчас ответить. Надо посмотреть матч.
– Почему в конце матча вы выпустили на поле центрального защитника?
– Я так решил.
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