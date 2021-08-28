Дерби последователей. «Днепр-1» вырвал победу в матче с «Металлистом 1925»
Кривенцов: «Очень обидно отдали игру «Днепру-1»
Тренер разочарован результатом матча
Фото: Металлист-1925
Главный тренер «Металлиста-1925» Валерий Кривенцов прокомментировал поражение от «Днепра-1» (1:2) в матче 6 тура УПЛ.
«Сказать, что я расстроен - это ничего не сказать. Переломный момент - это пенальти, а до того мы выглядели очень хорошо, контролировали ход встречи. А пенальти - первый момент у соперника. Наша команда не справилась».
«Очень обидно отдали игру «Днепру-1».
Харьковчане проиграли третий матч подряд.
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