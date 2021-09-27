«Металлист-1925» неожиданно обыграл «Десну»
Кривенцов: «Победили «Десну» за счет организации и самоотдачи»
«Металлист1925» выиграл на выезде
27 сентября 09:50
Фото: Металлист-1925
Главный тренер «Металлиста-1925» Валерий Кривенцов прокомментировал пресс-службе клуба победу над «Десной» (2:1) в 9-м туре УПЛ.
«Любая победа в УПЛ — успех. Я очень рад, что мы победили такую команду. Наверное, тот день, когда без везения не обошлось. «Десна» — очень хорошая команда, у нее очень квалифицированные игроки. Но мы победили за счет организации и самоотдачи».
Можете ли вы сказать, что команда играла на удержание счета после того, как заменили Марлисона и Кравченко?
«Можно так сказать. Но решение на поле принимают футболисты. Когда ведешь в счете, то на последних 10-15 минут думаешь о том, как не пропустить. Хотя у нас были хорошие моменты».
Харьковчане выиграли впервые за шесть матчей.
Комментарии 1
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king -ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.