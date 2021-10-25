Президент «Ингульца»: «Готов поменять 80% футболистов»
Кривенцов признан лучшим тренером 12-го тура УПЛ
Его «Металлист 1925» не оставил шансов «Ингульцу»
Валерий Кривенцов / Фото - Металлист 1925
Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов признан лучшим специалистом 12-го тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт УПЛ.
Решение было принято Всеукраинским объединением тренеров. Эксперты оценили работу наставника «горняков» 4,6 баллами.
Подопечные Кривенцова в 12-м туре украинской Премьер-лиги разгромили «Ингулец» (4:0). Таким образом, харьковчане догнали «Александрию» в турнирной таблице.
Напомним, после игры президент петровцев Александр Поворознюк заявил о готовности поменять 80% состава.
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