Кривенцов: «Вопрос к игрокам, почему первый тайм был не очень»

Валерий Кривенцов / Фото - Металлист 1925

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов поделился мыслями после волевой победы в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги против «Мариуполя» (2:1). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Мы всегда говорим одно и то же коллектиу. Указываем на ошибки, что получается, а в чем нужно видоизмениться, улучшить.

Второй тайм в исполнении нашей команды был хорошим, потому что ребята действовали правильно. Практически не давали «Мариуполю» контратаки проводить, за исключением нескольких моментов. Ну и сами создали большое количество моментов.

Думаю, что гол Марлисона сломал хо д поединка. Потому что после этого гола и команда поверила, что они могут вытянуть игру. А мы им говорили об этом в перерыве. Также хочу отметить всех ребят, которые вышли на замену, потому что они действительно усилили игру, в отличие от «Мариуполя», где было наоборот.

Претензии к Зубкову? Нападающий и должен забивать голы. У нас с Ильей был разговор, я даю ему шанс, в каждой игре выпускаю на поле. Как он воспользуется этим шансом – это зависит от него. Но то, что у него есть потенциал и он готов работать, отдавать всего себя футболу – это точно.

Что с Ткачуком – не знаю, ребята только зашли в раздевалку, посмотрим. Надеюсь, что ничего серьезного.