Кривенцов: «Все футболисты «Металлиста 1925» находятся в Харькове. Ребята переживают»
Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов рассказал, как команда готовится к возобновлению УПЛ.
«Все футболисты «Металлиста 1925» находятся в Харькове. Ребята переживают, что такое происходит, это же наша страна. Я волнуюсь за родных, ведь в Донецке живут мои мама и брат.
Матч с «Шахтером»? Вживую в Турции не видел, хотя «горняки» базировались рядом с нами. Но в записи я, конечно же, смотрел их матчи. Для меня этот матч абсолютно не принципиален. «Металлист 1925» к игре со всеми соперниками готовится очень серьезно. К тому же, мои подопечные очень соскучились по игре и готовы в поединке 19-го тура отдать все силы. Мы готовы. Футболисты, не выпадавшие из-за травм из тренировочного процесса, будут готовы к «Шахтеру». А остальных нужно подтягивать. Неприятной неожиданностью для нас стала травма Евгения Ткачука. Сделали снимок и узнали, что Женя выбыл из строя на две недели».
Сообщалось, что возобновление УПЛ могут перенести.
Накануне, Россия объявила о начале военной операцию на Донбассе.
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