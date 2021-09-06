Шевченко: «В 2020-м году сборная Украины была в лучшем состоянии, нежели в 2021-м»
Кривцов: «Мы поедем в Катар как участники ЧМ-2022»
Защитник уверен в сборной Украины
08:58
Фото: Getty Images
Защитник сборной Украины Сергей Кривцов в шоу «Великий футбол» сообщил, что национальная команда поедет на ЧМ-2022 в Катар в качестве участника.
- Поедем в Катар?
– Поедем.
- Как туристы или как участники?
– Думаю, как участники.
Напомним, в последнем матче в отборе на ЧМ-2022 Украина поделила очки с Францией (1:1).