Кривцов: «Нерес и Тобиас имеют большой потенциал, что и показали в контрольных матчах»
Кривцов назвал лучшего центрального защитника в истории «Шахтера»
Себя защитник не поставил себя в топ-3
Сергей Кривцов / Фото: Шахтер
Защитник донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов в комментарии пресс-службе клуба назвал лучшего центрального защитника в истории клуба.
Кого считаешь лучшим центральным защитником за всю историю «Шахтера»?
– Тяжело назвать. Наверное, это Чигринский.
Ты входишь у себя в топ-3?
– Нет, я реалист. Я себя не оцениваю.
Напомним, Кривцов еще не восстановился от тяжелой травмы, после которой ему пришлось учиться заново ходить.
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