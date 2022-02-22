Кривцов назвал лучшего центрального защитника в истории «Шахтера»

Себя защитник не поставил себя в топ-3

Сергей Кривцов / Фото: Шахтер

Защитник донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов в комментарии пресс-службе клуба назвал лучшего центрального защитника в истории клуба.



Кого считаешь лучшим центральным защитником за всю историю «Шахтера»?

– Тяжело назвать. Наверное, это Чигринский.

Ты входишь у себя в топ-3?

– Нет, я реалист. Я себя не оцениваю.

Напомним, Кривцов еще не восстановился от тяжелой травмы, после которой ему пришлось учиться заново ходить.