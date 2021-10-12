Ключевой полузащитник Боснии и Герцеговины пропустит матч с Украиной
Кривцов назвал самый памятный матч сборной Украины во Львове
Сегодня национальная команда сыграет против Боснии и Герцеговины
17:47
Сергей Кривцов / Фото: УАФ
Защитник сборной Украины Сергей Кривцов назвал самый памятный матч национальной команды во Львове.
«Сумасшедшая поддержка. Всегда во Львове круто играть. Наверное, самый памятный для меня матч – победа над Сербией со счетом 5:0 (в отборе Евро-2020 – прим.)»
Матч Украина – Босния и Герцеговина начнется в 21:45.
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