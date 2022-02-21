Додо: «Суперкубок «Шахтер» уже выиграл, возьмем чемпионат и кубок»
Кривцов: «Нерес и Тобиас имеют большой потенциал, что и показали в контрольных матчах»
Защитник оценил сборы «Шахтера»
Давид Нерес / Фото: ФК Шахтер
Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов оценил пресс-служба клуба сборы команды и новичков – Давида Нереса и Винисиуса Тобиаса.
«Уже познакомились, ребята хорошие. Видно, что воспитанные. В плане футбольных скилов, я думаю, что болельщики видели, как они в контрольных играх себя зарекомендовали.
Нерес третий гол уже забил свой, если не ошибаюсь. Он это все показывает на поле. Молодой правый защитник уже показал, что умеет голевые раздавать.
Думаю, у них большой потенциал, они себя хорошо зарекомендуют».
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