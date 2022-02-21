Кривцов: «Нерес и Тобиас имеют большой потенциал, что и показали в контрольных матчах»

Давид Нерес / Фото: ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов оценил пресс-служба клуба сборы команды и новичков – Давида Нереса и Винисиуса Тобиаса.

Нерес третий гол уже забил свой, если не ошибаюсь. Он это все показывает на поле. Молодой правый защитник уже показал, что умеет голевые раздавать.

Думаю, у них большой потенциал, они себя хорошо зарекомендуют».