Кривцов: «Петраков – хороший человек. С ним комфортно работать»

Только Малиновский не сработался со специалистом

Александр Петраков / фото - dynamo.kiev

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о работе под руководством Александра Петракова.

Как работается с Александром Петраковым?

«Отлично. Я ведь его знаю еще по юношеским сборным. Петраков – очень хороший человек, у него квалифицированный тренерский штаб. Никаких претензий или нареканий ко мне нет. С Васильичем работать комфортно».

Когда в начале августа стало известно об отставке Андрея Шевченко и его штаба, как отреагировали?

«Для меня это стало сюрпризом, так как никаких предпосылок для этого не было. Мы лишь знали о том, что ведутся переговоры. Президент УАФ или Андрей Шевченко в чем-то не сошлись. Однако жизнь на этом не заканчивается, мы должны работать и дальше».

Уже сегодня, 9 октября украинской национальной команде предстоит сыграть с Финляндией в рамках отбора к ЧМ-2022.

Онлайн трансляция встречи. Начало – в 19:00.

На вчерашней пресс-конференции Петраков потряс прессу своим странным поведением.