Финский эксперт назвал самое слабое место в составе сборной Украины
Кривцов: «Петраков – хороший человек. С ним комфортно работать»
Только Малиновский не сработался со специалистом
9 октября 14:38
Александр Петраков / фото - dynamo.kiev
Защитник сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о работе под руководством Александра Петракова.
Как работается с Александром Петраковым?
«Отлично. Я ведь его знаю еще по юношеским сборным. Петраков – очень хороший человек, у него квалифицированный тренерский штаб. Никаких претензий или нареканий ко мне нет. С Васильичем работать комфортно».
Когда в начале августа стало известно об отставке Андрея Шевченко и его штаба, как отреагировали?
«Для меня это стало сюрпризом, так как никаких предпосылок для этого не было. Мы лишь знали о том, что ведутся переговоры. Президент УАФ или Андрей Шевченко в чем-то не сошлись. Однако жизнь на этом не заканчивается, мы должны работать и дальше».
Уже сегодня, 9 октября украинской национальной команде предстоит сыграть с Финляндией в рамках отбора к ЧМ-2022.
Онлайн трансляция встречи. Начало – в 19:00.
На вчерашней пресс-конференции Петраков потряс прессу своим странным поведением.
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