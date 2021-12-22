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Кривцов показал, как на отдыхе исполнил свою детскую мечту

Защитник «Шахтера» наслаждается зимним отпуском
Футбол Украинская Премьер-лига
13:30
Кривцов показал, как на отдыхе исполнил свою детскую мечту
Сергей Кривцов / фото - ФК Шахтер

Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о своем отдыхе после первой части сезона 21/22:

«Не люблю тяжелые завтраки, обычно это йогурт и какой-то фрукт.

В детстве всегда мечтал съесть арбуз зимой».

Защитник сейчас в отпуске за границей вместе с партнерами по донецкой команде Николаем Матвиенко и Тарасом Степаненко.

В текущем сезоне игрок провел 13 матчей в составе «Шахтера», где успел оформить два ассиста.

Ранее Кривцов рассказал, что именно помешало «горнякам» в матчах ЛЧ с «Шерифом».

Павел Харченко
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Сергей Кривцов Шахтер Донецк

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