Кривцов показал, как на отдыхе исполнил свою детскую мечту

Защитник «Шахтера» наслаждается зимним отпуском

Сергей Кривцов / фото - ФК Шахтер

Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о своем отдыхе после первой части сезона 21/22:

«Не люблю тяжелые завтраки, обычно это йогурт и какой-то фрукт. В детстве всегда мечтал съесть арбуз зимой».

Защитник сейчас в отпуске за границей вместе с партнерами по донецкой команде Николаем Матвиенко и Тарасом Степаненко.

В текущем сезоне игрок провел 13 матчей в составе «Шахтера», где успел оформить два ассиста.

Ранее Кривцов рассказал, что именно помешало «горнякам» в матчах ЛЧ с «Шерифом».