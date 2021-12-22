Кривцов заявил, что «Шахтеру» в игре с «Шерифом» помешала самоуверенность
Кривцов показал, как на отдыхе исполнил свою детскую мечту
Защитник «Шахтера» наслаждается зимним отпуском
Сергей Кривцов / фото - ФК Шахтер
Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о своем отдыхе после первой части сезона 21/22:
«Не люблю тяжелые завтраки, обычно это йогурт и какой-то фрукт.
В детстве всегда мечтал съесть арбуз зимой».
Защитник сейчас в отпуске за границей вместе с партнерами по донецкой команде Николаем Матвиенко и Тарасом Степаненко.
В текущем сезоне игрок провел 13 матчей в составе «Шахтера», где успел оформить два ассиста.
Ранее Кривцов рассказал, что именно помешало «горнякам» в матчах ЛЧ с «Шерифом».
Комментарии 0