Брали очки с Францией и Испанией. Украина уже год как не проигрывает в домашних матчах
Кривцов надеется на качественную поддержку болельщиков во Львове
Львовские фанаты всегда активно болеют за национальную команду
11:26
Сергей Кривцов / фото - УАФ
Защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов поделился ожиданиями от матча со сборной Боснии и Герцеговины в рамках квалификации к ЧМ-2020:
«Очень хорошо потренировались. Были теоретические занятия – внимательно выслушали тренерский штаб. Готовимся к битве.
Надеемся на поддержку, во Львове она всегда отличная. Надеюсь, матч с Боснией не будет исключением.
Все здоровы и готовы, выбору будет за штабом».
Сборные еще ни разу не встречались между собой в истории. Перед игрой на стороне украинцев есть приятная статистика – команда не проигрывала дома уже больше года.
Матч состоится сегодня, 12 октября в 21:45 на «Арене Львов». Онлайн трансляция встречи.
Уже известна заявка сборной Украины на поединок с Боснией и Герцеговиной.
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