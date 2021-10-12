Кривцов надеется на качественную поддержку болельщиков во Львове

Львовские фанаты всегда активно болеют за национальную команду

Сергей Кривцов / фото - УАФ

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов поделился ожиданиями от матча со сборной Боснии и Герцеговины в рамках квалификации к ЧМ-2020:

«Очень хорошо потренировались. Были теоретические занятия – внимательно выслушали тренерский штаб. Готовимся к битве. Надеемся на поддержку, во Львове она всегда отличная. Надеюсь, матч с Боснией не будет исключением. Все здоровы и готовы, выбору будет за штабом».

Сборные еще ни разу не встречались между собой в истории. Перед игрой на стороне украинцев есть приятная статистика – команда не проигрывала дома уже больше года.

Матч состоится сегодня, 12 октября в 21:45 на «Арене Львов». Онлайн трансляция встречи.

Уже известна заявка сборной Украины на поединок с Боснией и Герцеговиной.