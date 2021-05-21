Кривцов: «Постепенно переходим к тактическим занятиям»

Сергей Кривцов / Фото: Динамо Киев от Шурика

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов высказался о подготовке национальной команды к финальной части Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

Сейчас мы постепенно переходим к тактическим занятиям и игровым сериям. Я думаю, нас плавно подводят к контрольным поединкам.

Благо, есть достаточно времени на подготовку. Сейчас нет ни одного нагнетания или накручивания. Мы готовимся в обычном режиме, все прекрасно понимают важность даже этих товарищеских матчей. Это такой фундамент для выступления на чемпионате Европы.

Как справляются молодые игроки? Вы видели, Георгий Судаков лучше всех сдал тест «йо-йо», поэтому, думаю, физические нагрузки они переносят очень легко.

Конкуренция должна быть во всех командах, никому она вреда не наносила. Напротив, никто не дает себе расслабиться и все работают на 100 процентов. Даже Андрей Шевченко, бывает, успокаивает нас, чтобы было меньше «искр» на поле, подкатов и жестких единоборств, чтобы, не дай Бог, никто не травмировался».