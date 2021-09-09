Кривцов рассказал, почему попросил замену в матче с Чехией

Сергей Кривцов / Фото: Getty Images

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов в эфире телеканала «Футбол 1» высказался о ничьей с Чехией (1:1) в товарищеском матче, а также о своем повреждении.

- Сейчас сборная пропускает в каждом матче.

– Есть черная полоса, играем одни ничьи. В каждом матче пропускаем. К сожалению, не можем реализовать моменты. У нас и сегодня были хорошие моменты. Нужно сделать обширный анализ и что-то поменять. Потому что уже не смешно ни ребятам, ни тренерскому штабу. Мы самая мирная команда – одни ничьи.

- Какая атмосфера в раздевалке?

– Никто счастливее не стал. Тем более опять на последних секундах, как и с Казахстаном, потеряли победу. Хорошо, что это товарищеский матч, никакой роли в турнирной таблице не играет. Но все равно была задача выиграть матч и с хорошим настроением готовиться к Финляндии.

- Как относитесь к тому, что в матче с равным соперником тренерский штаб решил играть вторым номером?

– Много было молодых игроков, которые дебютировали. Были те, кто не получают много игровой практики в сборной. Думаю, при такой игре с таким соперником – это логичное решение. Мы же пытались играть чисто от обороны, а контролировали мяч. Чехия – сильный соперник, они нас хорошо прессинговали.

- Как оцените игру дебютантов?

– Считаю, они отлично сыграли. Плюс Корниенко удалось забить гол. Думаю, они могут быть довольны своей игрой.