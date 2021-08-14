Кривцов с помощью календаря предсказал гол Степаненко «Металлисту 1925»

Игроки здорово сработали при розыгрыше стандарта

фото - ФК Шахтер

Защитник донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов прокомментировал свой первый выход на поле в матче 4 тура УПЛ против «Металлиста 1925» (2:0).

Поздравляем с победой! Прокомментируй этот непростой поединок.

«Спасибо за поздравление. Да, встреча получилась непростой, соперник сыграл в хороший футбол. До этого я смотрел два их матча – хорошая команда с квалифицированными футболистами. Думаю, «Металлист 1925» будет вверху турнирной таблицы, потому что ребята не боятся играть в футбол и выходят из обороны за счет короткого паса. С такими командами приятно играть!»

В первом тайме «Шахтер» лишь единожды пробил по воротам соперника. В связи с этим было какое-то давление и что тренерский штаб изменил в перерыве?

«Было мало движения впереди, пытались вскрыть эту оборону за счет действий на фланге, но никакого результата в первом тайме это не дало. Затем начали больше бежать за спину и открывать зоны для наших нападающих и атакующих полузащитников, что и вылилось в счет 2:0».

После возвращения из сборной ты провел первый матч за «Шахтер». Насколько изменились функции центрального защитника при Роберто Де Дзерби?

«Тяжело из-за того, что я долгое время не чувствовал игрового ритма, плюс новая тактика и совершенно другая игра центральных защитников. Признаюсь, немного тяжело в плане работы с мячом, но матчи для того и существуют. Буду в дальнейшем оттачивать эти навыки в тренировочном процессе. Рад снова вернуться на поле».

Тарас Степаненко сказал, что 80% от забитого мяча принадлежит тебе, ведь при стандарте вы поменялись ролями. Как распределишь вклад в этот гол?

«По-кумовски – 50 на 50. Я ему сказал, что он забьет, потому что вычитал, что сегодня день левши. Говорю: ты левша – должен забить. Как раз перед этим угловым Тарас должен был бежать на ближнюю штангу, а мне надо было замыкать. Решили поменяться – хорошо, что сработало. Поздравляю его!»

Ваш следующий соперник – «Монако», который в прошлом сезоне лучше остальных в Европе играл при стандартах. Что изменилось в этом компоненте с приходом Роберто Де Дзерби?

«Изменилось расположение игроков при стандартах в обороне. В атаке также есть свои наработки. Не могу рассказать ничего конкретного, но изменилось многое».

Ранее главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал победный матч своей команды.

Впереди «горняков» ждет выездной матч плей-офф ЛЧ с «Монако». «Монегаски» проиграли в чемпионате аутсайдеру Лиги 1.