Кривцов: «На Евро нет слабых команд. Недооценки быть не должно»
Кривцов: «Сейчас Ярмоленко – по-настоящему лидер нашей команды»
Защитник сборной Украины отметил, что деньги в футбол не играют
11:55
Сергей Кривцов / Фото - footboomЗащитник сборной Украины Сергей Кривцов в интервью YouTube-каналу УАФ высказался относительно того, что состав команды Австрии в 2 раза дороже, чем у «сине-желтых».
«Как показывает практика – деньги в футбол не играют. Это уже не 1 раз доказано».
Сейчас очень много шутит Ярмоленко, на каждом шагу он. Как вы выдерживаете конкуренцию, потому что главные шутники сборной – Кривцов и Бущан?
«А по поводу того, что Ярмоленко – самый известный игрок нашей сборной – думаю, он заслужил это своими играми. Он сейчас – по-настоящему лидер нашей команды».
Ранее стало известно, что Ярмоленко не продлит контракт с «Вест Хэмом».
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