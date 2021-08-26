В «Шахтере» опровергли интерес к Ризныку
Кривцов: «Шахтер» заслужил групповой этап Лиги чемпионов»
«Горняки» с трудом прошли «Монако»
16:40
Сергей Кривцов / Фото: Динамо Киев от Шурика
Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов в своем Instagram прокомментировал проход «Монако» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
«Показали характер и заслужили групповой этап Лиги чемпионов!
Ждем жеребьевки!»
«Группа смерти» или фарт. Определяем самый сложный и самый приемлемый жребий для «Динамо» и «Шахтера» в ЛЧ.
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