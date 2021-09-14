Кривцов, Соломон и Коноплянка не отправились с «Шахтером» на матч с «Шерифом»

Также игру Лиги чемпионов пропустит Анатолий Трубин

Фото - ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» проведет матч группового этапа Лиги чемпионов против «Шерифа». Встреча состоится 15 сентября.

«Горняки» прибыли в Кишинев в 16:00 за день до игры. Главный тренер Роберто Де Дзерби взял с собой 24 игроков. Среди них по разным причинам отсутствуют голкипер Анатолий Трубин, защитник Сергей Кривцов, а также полузащитники Евгений Коноплянка и Манор Соломон. Однако присутствует Валерий Бондарь, длительное время восстанавливавшийся от травмы.

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов

Защитники: Додо, Витао, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Артем Бондаренко, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педриньо

Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Фернандо

За игрой Лиги чемпионов можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шериф» – «Шахтер». Начало – в 20:00.