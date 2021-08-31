Кривцов: «Свои очки сборная Украины уже потеряла в предыдущих матчах, теперь пора их набирать»
Центральный защитник сборной Украины Сергей Кривцов
в интервью пресс-службе команды поделился ожиданиями от работы с Александром Петраковым и предстоящего матча квалификации чемпионата мира-2022 с Казахстаном:
Немного утомительный перелет, плюс другой часовой пояс, но у нас будет время втянуться в новый режим. Думаю, все будет хорошо. Приятно всех видеть в сборной, за всеми соскучились, спустя полтора-два месяца мы воссоединились.
Нового главного тренера я знаю, мы встречались с ним еще по юношеским сборным. Хорошие и положительные эмоции от работы с ним. У нас все должно получиться, нужно услышать, что он будет от нас требовать и это перенести на футбольное поле.
Есть видоизменения, но самое главное – это результат. Для достижения нашей цели нужен только результат. Конечно, искусственное поле – это преимущество для соперника, мы привыкли играть на настоящих газонах. Есть определенные моменты, но у нас есть два дня, чтобы привыкнуть. Мы уже все свои очки потеряли в предыдущих встречах, поэтому теперь пора набирать. У нас квалифицированные футболисты, и мы должны добыть положительный результат.
Как прошла первая тренировка сборной Украины в Казахстане.
Напомним, что матч Казахстан – Украина пройдет 1 сентября. Онлайн трансляция матча Казахстан – Украина. Начало – 17:00 по киевскому времени.
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