Кривцов: «У Боснии есть хорошие футболисты, но наша команда сильнее»

Защитник высказался о грядущем матче с непростым соперником

Сергей Кривцов / Фото: Футбол 1/2/3

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов поделился ожиданиями от матча с Боснией и Герцеговиной в отборе на ЧМ-2022.

– Как страна, возможно, не сильно интересующая нас, но по сборной – много людей играет в топ-чемпионатах мира: Джеко, Пьянич, ряд других футболистов, просто я их фамилий особо не знаю. Это хорошая сборная.

С Джеко пересекались, с Пьяничем – против «Ювентуса» играли. Хорошие футболисты, но команда у нас сильнее.

– Мы не проигрываем 2 отбора кряду – к Евро-2020 и в этой квалификации.

– Это палка о двух концах – не проигрываем и не сильно выигрываем, только у финнов. Надеюсь, после последнего тура останемся непобежденными и с 2 выигрышами.

– Рецепт, наверное, чтобы ты больше бил по воротам. У тебя же самый сильный удар в сборной.

– Не, думаю, против Малины никто не попрет, но плюс-минус, да. Я редко оказываюсь на ударной позиции. Штрафные? Не подпускают Малиновский, Зинченко.



Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16 ноября, начало – в 21:45.

Онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина – Украина.