Кривцов: «У финнов тоже далеко не все в строю»

Сергей Кривцов / Фото: Twitter

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов высказался о грядущем матче с Финляндией в отборе на ЧМ-2022.

– Выделять никого особо не буду, но на языке крутится Пукки. Этот нападающий играет нынче в АПЛ и имеет большой опыт.

– В составе финнов тоже не все в строю. Это для сборной Украины на руку?

– У них такая же ситуация, как и у нас. Есть ряд игроков, которые выпали из обоймы. Только игра покажет, кому это больше на руку.

– Тот факт, что в случае потери очков с финнами мысль о выходе на чемпионат мира придется отложить, подхлестывает?

– Это большой груз ответственности, так как каждая игра в случае потери очков не позволяет выйти из группы в любом случае. Но это давление, с которым мы должны справляться