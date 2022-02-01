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Кривцов: «У нас в «Шахтере» все вакцинировались»
Защитник заявил, что все было добровольно
01 февраля 11:57
Сергей Кривцов / Фото: УПЛ
Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов высказался о вакцинации игроков донецкого клуба.
- Ты вакцинировался?
– Да, у нас в «Шахтере» все.
- Опции не вакцинироваться не было?
– Было конечно, это добровольно. К нам доктор пришел, рассказал, была теория. В один день первую дозу сделали, затем вторую. Теперь спокойно можем ходить. У меня супруга долгое время была против. А потом я ей сказал: «Мы каждый год вакцинируемся от гриппа – ты не боишься».
А она: «Ну это же новое, еще не опробованное». Говорю: «Ну как не опробованное, люди же какие-то делают». Понятно, что страшно, все равно думаешь за какие-то заговоры.
Напомним, в последнем контрольном матче «Шахтер» переиграл «Црвену Звезду» (3:2).
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