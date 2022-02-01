Кривцов: «У нас в «Шахтере» все вакцинировались»

Сергей Кривцов / Фото: УПЛ

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов высказался о вакцинации игроков донецкого клуба.

– Да, у нас в «Шахтере» все.

- Опции не вакцинироваться не было?

– Было конечно, это добровольно. К нам доктор пришел, рассказал, была теория. В один день первую дозу сделали, затем вторую. Теперь спокойно можем ходить. У меня супруга долгое время была против. А потом я ей сказал: «Мы каждый год вакцинируемся от гриппа – ты не боишься».

А она: «Ну это же новое, еще не опробованное». Говорю: «Ну как не опробованное, люди же какие-то делают». Понятно, что страшно, все равно думаешь за какие-то заговоры.