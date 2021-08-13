Хавбек «Шахтера»: «Не думали о «Монако», сосредоточены на матче с «Металлистом 1925»
Кривцов впервые в сезоне выйдет на поле в матче с «Металлистом 1925»
Известны составы на встречу четвертого тура УПЛ
Сергей Кривцов / Фото - ФК Шахтер
Донецкий «Шахтер» в матче четвертого тура украинской Премьер-лиги примет «Металлист 1925». Стартовый свисток прозвучит в 19:30.
Главные тренеры команд определились с составами на эту встречу. Защитник «горняков» Сергей Кривцов впервые в сезоне выйдет на поле. Также отметим появление в старте вингера Манора Соломона, восстановившегося после травмы.
Состав «Шахтера»
Состав «Металлиста 1925»
Игру чемпионата Украины можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Шахтер» – «Металлист 1925» онлайн.
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