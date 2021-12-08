Кривцов заявил, что «Шахтеру» в игре с «Шерифом» помешала самоуверенность

«Горняки» могли добывать первую победу в этом розыгрыше ЛЧ

Сергей Кривцов / фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов прокомментировал для клубной пресс-службы ничью в матче с «Шерифом» (1:1):

«Мы должны были закрывать этот матч в первом тайме. В таких играх второй гол играет решающую роль. Это единственное, что нам не удалось: забить второй мяч. Забей мы, и дальше пошел бы третий и так далее. Но в итоге мы не реализовали столько моментов, а «Шериф» использовал свой чуть ли не единственный шанс. Я думаю, что во втором тайме мы почувствовали уже не просто уверенность в себе, а самоуверенность. Начали играть слишком индивидуально, из-за этого было много обрезок, после чего вся нагрузка ложилась на линию обороны. Я считаю, что нужно было действовать более командно, отдавать передачи, если у партнеров лучшая позиция, а не пытаться обводить соперника по второму разу».

«Горняки» упустили победу на последних секундах, так ни разу и не выиграв за весь групповой этап ЛЧ.

Де Дзерби заявил, что его подопечные должны были забивать «Шерифу» пять безответных мячей.