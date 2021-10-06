Форвард Финляндии: «Украина не просто так вышла в 1/4 Евро-2020»
Кривцов: «Знаем по игре в Киеве, что Финляндия – мощная команда»
Украинцы не будут недооценивать соперника
13:18
Сергей Кривцов / фото - FootBoom
Защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 против Финляндии:
«У нас утром тактическое занятие, вечером также отработали тактику, а затем поиграли. У нас два теоретических занятия в день, плюс отрабатываем на поле.
Нужно серьезно подготовиться к этой игре, а то впереди финальные матчи. Знаем по первой игре в Киеве, что команда мощная, игроки выступают в заграничных клубах, в топ-чемпионатах».
Игра состоится 9 октября в 19:00 в Хельсинки.
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, как изучал соперника перед матчем.
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