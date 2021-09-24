Кризис «Барселоны» продолжается. На этот раз команда Кумана не победила «Кадис»

Еще и заканчивала игру в меньшинстве

Фото: пресс-служба Барселоны

В матче 6-го тура чемпионата Испании «Кадис» принимал «Барселону», которая сейчас не в лучших кондициях.

Отметим, что команды так и не смогли отличиться в этом матче. «Барселона» играла в меньшинстве с 65-й минуты матча после удаления Де Йонга.

А по общему количеству удар «Кадис» и вовсе прилично перевесил каталонский клуб – 13 против 6-ти.

Отметим, что в последних 5-ти матчах «Барселона» победила лишь 1 раз. В турнирной таблице чемпионата Испании команда Кумана лишь на 7-м месте.

Примера, 6-й тур

«Кадис – «Барселона» 0:0

«Кадис»: Ледесма, Карселен (Акапо, 79), Ароян, Виктор Чуст, Эспино, Хименес (Сальви Санчес, 46), Фали Хименес (Йонссон, 40), Аларкон, Арсамендия (Переа, 57), Собрино, Негредо (Лосано, 57).

«Барселона»: тер Стеген, Мингеса, Пике, Араухо, Дест (Пуч, 80), де Йонг, Бускетс, Гави (Нико Гонсалес, 73), Демир (Серджи Роберто, 46), де Йонг (Коутиньо, 68), Депай.

Предупреждения: де Йонг (61), Серджи Роберто (65), Ароян (68), Акапо (88), Аларкон (90), Бускетс (90).

Удаление: де Йонг (65).