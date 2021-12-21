Кроме «Ференцвароша» Черчесов возглавит сборную Венгрии

Тренер будет совмещать оба поста

Фото: FIFA.com

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов будет новым тренером сборной Венгрии.

Об этом сообщил его агент, заявив, что российский специалист будет совмещать оба поста.

Вероятно, он сменит на этому посту Марко Росси, который покинет команду уже в январе.

Накануне, Черчесов возглавил «Ференцварош». Команда идет лидером чемпионата Венгрии.

До этого он работал со сборной России.