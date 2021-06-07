Трое игроков, не включенных в заявку на Евро, покинули расположение сборной Украины
Кроме игровой формы сборная Украины обновила и тренировочную экипировку
Выглядит стильно
22:13
Фото - УАФ
Сборная Украины разгромила Кипр в заключительном товарищеском матче перед Евро-2020 (4:0). Перед игрой футболисты вышли на поле ОСК «Металлист» в обновленных тренировочных костюмах.
Основным цветом экипировки был выбран белый. Также на ней размещены стильные элементы в цветах национального флага. Ранее также была представлена новая игровая форма.
Фото новых костюмов опубликовала пресс-служба УАФ.
Напомним, трое игроков, не включенных в заявку на Евро, покинули расположение сборной Украины.
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