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Тема дняПеле – король не только футбола. Недавно ему удалили опухоль – он не унывает, а только мотивирует других

Кроме Миколенко «Эвертон» хочет подписать игрока сборной России

На трансфере настаивает Бенитес
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17:22
Кроме Миколенко «Эвертон» хочет подписать игрока сборной России
Фото: AFP

Полузащитник «Монако» Александр Головин может перейти в «Эвертон». На трансфере настаивает главный тренер «ирисок Рафаэль Бенитес. Пока переговоры еще не начались.

За россиянина «Монако» хочет получить не менее 40 миллионов евро. На данный момент полузащитник находится на самоизоляции из-за коронавируса.

Также клуб из Ливерпуля проявляет интерес к Шону Лонгстаффу, у которого следующим летом истекает срок действия контракта с «Ньюкаслом».

Отметим, что «Эвертон» уже почти подписал защитника «Динамо» Виталия Миколенко.

Источник: sport-express.ru Андрей Усмонов
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