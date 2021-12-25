Источник утверждает, что Миколенко дебютирует за «Эвертон» сразу после трансфера
Кроме Миколенко «Эвертон» хочет подписать игрока сборной России
На трансфере настаивает Бенитес
17:22
Фото: AFP
Полузащитник «Монако» Александр Головин может перейти в «Эвертон». На трансфере настаивает главный тренер «ирисок Рафаэль Бенитес. Пока переговоры еще не начались.
За россиянина «Монако» хочет получить не менее 40 миллионов евро. На данный момент полузащитник находится на самоизоляции из-за коронавируса.
Также клуб из Ливерпуля проявляет интерес к Шону Лонгстаффу, у которого следующим летом истекает срок действия контракта с «Ньюкаслом».
Отметим, что «Эвертон» уже почти подписал защитника «Динамо» Виталия Миколенко.
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