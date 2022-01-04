«Шахтер» еще на шаг приблизился к покупке вингера «Аякса», который ранее вызывался в сборную Бразилии
Кроме «Шахтера» на игрока «Аякса» претендуют еще два клуба
Нерес покинет Нидерланды зимой
Фото: Ajax
Полузащитник «Аякса» Давид Нерес покинет команду уже зимой.
У игрока случился конфликт с тренером Эриком тен Хангом. На него не рассчитывают в команде.
Агенты игрока ищут разные варианты трудоустройства для их клиента. Сообщалось, что им активно интересуется «Шахтер».
Впрочем, на бразильца претендуют еще два неназванных клуба, а потому «горнякам» сперва предстоит выиграть конкуренцию за право подписания, сообщает Voetbal International.
За Нереса «Аякс» хочет не менее 20 миллионов евро.
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