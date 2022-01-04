Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Кроме «Шахтера» на игрока «Аякса» претендуют еще два клуба

Нерес покинет Нидерланды зимой
Футбол Украинская Премьер-лига
10:10
Кроме «Шахтера» на игрока «Аякса» претендуют еще два клуба
Фото: Ajax

Полузащитник «Аякса» Давид Нерес покинет команду уже зимой.

У игрока случился конфликт с тренером Эриком тен Хангом. На него не рассчитывают в команде.

Агенты игрока ищут разные варианты трудоустройства для их клиента. Сообщалось, что им активно интересуется «Шахтер».

Впрочем, на бразильца претендуют еще два неназванных клуба, а потому «горнякам» сперва предстоит выиграть конкуренцию за право подписания, сообщает Voetbal International.

За Нереса «Аякс» хочет не менее 20 миллионов евро.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Аякс Шахтер Донецк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Палкин: «Соломон моложе Бога на три года и показал лучший результат»
Палкин: «Соломон моложе Бога на три года и показал лучший результат»
Футбол Украинская Премьер-лига
03 января 22:37
Ждать еще долго. Названы сроки возвращения Траоре в общую группу «Шахтера»
Ждать еще долго. Названы сроки возвращения Траоре в общую группу «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
03 января 20:40
Палкин рассказал, что сыграло злую шутку с «Шахтером» в матче против «Шерифа»
Палкин рассказал, что сыграло злую шутку с «Шахтером» в матче против «Шерифа»
Футбол Лига чемпионов UEFA
03 января 19:12
Ахметов: «На смену Тайсону, Марлосу и Дентиньо приходят очень талантливые игроки»
Ахметов: «На смену Тайсону, Марлосу и Дентиньо приходят очень талантливые игроки»
Футбол Украинская Премьер-лига
03 января 18:02
Палкин объяснил, почему жеребьевка группового этапа ЛЧ оказалась плохой для «Шахтера»
Палкин объяснил, почему жеребьевка группового этапа ЛЧ оказалась плохой для «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
03 января 17:41
В «Шахтере» назвали дату начала зимних сборов
В «Шахтере» назвали дату начала зимних сборов
Футбол Украинская Премьер-лига
03 января 16:35

Новости: Футбол

Кочергин ведет переговоры с клубом Бундеслиги
Кочергин ведет переговоры с клубом Бундеслиги
Украинская Премьер-лига
10:39
Кроме «Шахтера» на игрока «Аякса» претендуют еще два клуба
Кроме «Шахтера» на игрока «Аякса» претендуют еще два клуба
Украинская Премьер-лига
10:10
«Дженоа» планирует усилиться еще тремя игроками
«Дженоа» планирует усилиться еще тремя игроками
Серия А (Италия)
09:58
«Заря» сыграет на сборах с датским клубом
«Заря» сыграет на сборах с датским клубом
Украинская Премьер-лига
09:44
Шахов покинет АЕК в конце сезона
Шахов покинет АЕК в конце сезона
Украинские легионеры
09:08
Рангник: «У МЮ было много ошибок. Мы должны играть лучше»
Рангник: «У МЮ было много ошибок. Мы должны играть лучше»
Премьер-Лига (Англия)
08:50
Лукаку решили оставить в «Челси»
Лукаку решили оставить в «Челси»
Премьер-Лига (Англия)
08:35
Шаран ждет ответа от «Миная»
Шаран ждет ответа от «Миная»
Украинская Премьер-лига
08:10
По-скромному. ПСЖ разгромил клуб четвертой лиги в Кубке Франции
По-скромному. ПСЖ разгромил клуб четвертой лиги в Кубке Франции
Лига 1 (Франция)
07:50
Все новости

Популярные новости

У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
02 января 07:48
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
02 января 03:52
5
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 2021г. 20:30
1
Видео пяти нокдаунов и нападения на рефери в поединке Выхрист – Киладзе
Видео пяти нокдаунов и нападения на рефери в поединке Выхрист – Киладзе
Бокс Профессиональный бокс
02 января 04:30
Все новости