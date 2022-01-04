Кроме «Шахтера» на игрока «Аякса» претендуют еще два клуба

Нерес покинет Нидерланды зимой

Фото: Ajax

Полузащитник «Аякса» Давид Нерес покинет команду уже зимой.

У игрока случился конфликт с тренером Эриком тен Хангом. На него не рассчитывают в команде.

Агенты игрока ищут разные варианты трудоустройства для их клиента. Сообщалось, что им активно интересуется «Шахтер».

Впрочем, на бразильца претендуют еще два неназванных клуба, а потому «горнякам» сперва предстоит выиграть конкуренцию за право подписания, сообщает Voetbal International.

За Нереса «Аякс» хочет не менее 20 миллионов евро.