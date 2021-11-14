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Кроме шансов на ЧМ, Босния потеряла еще и Джеко перед матчем с Украиной
Лидер балканской сборной так и не успел восстановиться
18:11
Эдин Джеко / Фото - Twitter
Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко пропустит матч отбора на чемпионат мира-2022 против Украины. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Лидер атак балканской команды получил травму перед игрой. По информации источника, форвард не успел от не восстановиться.
14 ноября Джеко вернется в расположение миланского «Интера». Так он продолжить процесс реабилитации.
За игрой отбора на чемпионат мира можно будет следить 16 ноября на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Босния – Украина. Начало – в 21:45.
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