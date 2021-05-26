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Кроос: «Если бы Зидан уходил из «Реала», он сказал бы мне об этом»

Хавбек мадридского клуба опроверг слухи о скором уходе главного тренера «сливочных»
Футбол Примерa (Испания)
20:59
Кроос: «Если бы Зидан уходил из «Реала», он сказал бы мне об этом»
Тони Кроос / фото - Getty Images

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал слухи о скором уходе Зинедина Зидана с поста главного тренера «сливочных». Цитирует хавбека портал AS.

«Говорят, даже в Германии, что он якобы уже объявил о своем уходе из команды. Это ложь. У нас отличные взаимоотношения с Зизу, он сказал бы мне об этом.

Я не знаю, что случится. Могу сказать лишь то, что работать с Зизу всегда весело».

По слухам, в случае ухода Зидана, пост главного тренера «Реала» займет Массимилиано Аллегри.

Напомним, Марсело скорее всего тоже покинет «Реал».

Источник: sport24.ru Михаил Рыбак
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Зинедин Зидан Тони Кроос

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