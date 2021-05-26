Этого и стоило ожидать. Аллегри сменит Зидана у руля «Реала»
Кроос: «Если бы Зидан уходил из «Реала», он сказал бы мне об этом»
Хавбек мадридского клуба опроверг слухи о скором уходе главного тренера «сливочных»
20:59
Тони Кроос / фото - Getty Images
Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал слухи о скором уходе Зинедина Зидана с поста главного тренера «сливочных». Цитирует хавбека портал AS.
«Говорят, даже в Германии, что он якобы уже объявил о своем уходе из команды. Это ложь. У нас отличные взаимоотношения с Зизу, он сказал бы мне об этом.
Я не знаю, что случится. Могу сказать лишь то, что работать с Зизу всегда весело».
По слухам, в случае ухода Зидана, пост главного тренера «Реала» займет Массимилиано Аллегри.
Напомним, Марсело скорее всего тоже покинет «Реал».
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