Кроос: «Матчи в нашей группе на Евро ожидаешь увидеть в 1/4 или 1/2 финала»

Хавбек сборной Германии – о сложном квартете на чемпионате Европы

Тони Кроос / Фото - Getty Images

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос поделился с пресс-службой UEFA ожиданиями от выступлений своей команды в группе F с Францией, Португалией и Венгрией на Евро-2020. Турнир для немцев начнется матчем с действующим чемпионом мира.

Не думаю, что могло быть труднее. Но мы все равно с нетерпением ждем матчей. Подобные поединки скорее ожидаешь увидеть в четвертьфинале или полуфинале. Но как есть – так есть. Очень важно сразу быть в своей лучшей форме, иначе будет сложно пройти далеко. Я считаю это поколение очень сильным. За исключением пары матчей – и это нормально, что после изменений в нашей команде случаются неудачи – было видно, что мы на правильном пути. Посмотрите, где играют наши футболисты. Это о многом говорит: большинство играет важную роль в больших клубах, будь то «Бавария» или топ-клубы из других стран. Думаю, это достаточно говорит о качестве нашей команды.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть сегодня, 15 июня, на нашем сайте. Видеотрансляция матча Франция – Германия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 16:00.