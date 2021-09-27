Кроос: «На протяжении 6-7 месяцев играл через боль, но не мог остановиться»

Хавбек только вернулся в общую группу команды

Тони Кроос / фото - Real Madrid CF

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал для Goal возвращение в строй после восстановления от травмы:

«Я счастлив, потому что сегодня провел свою третью тренировку с командой, не чувствуя боли. Это очень приятное ощущение. Ранее я на протяжении шести или семи месяцев играл через боль. Я не играл уже три месяца, в последний раз вышел на поле 29 июля, на Евро. Мне нужно набрать ритм. Но самое главное, что это не особо меня беспокоит. Теперь я могу думать о матчах. Мы достигли точки, в которой я хотел оказаться. Я начал испытывать дискомфорт в марте или около того и понимал, что что-то не так с пахом. Тогда я понял, что если продолжу играть, то настанет момент, когда я просто больше не смогу. Однако остановиться было очень сложно, потому что предстояло сыграть в четвертьфинале и полуфинале Лиги чемпионов, а потом на чемпионате Европы».

Немец страдал от лобалгии – синдрома хронической боли в паху, из-за которой он пропустил весь старт текущего сезона.

Отсутствие хавбека стало для Карло Анчелотти поводом поэкспериментировать со стартовым составом команды: в центре поля появлялись Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинга и даже Марко Асенсио. А в матче с «Мальоркой» впервые за несколько лет на поле не вышел никто из троицы Кроос-Каземиро-Модрич.

Немецкий полузащитник тренируется в общей группе команды и ожидается, что он сможет 28 сентября сыграть с «Шерифом» в Лиге чемпионов.

Напомним, президент «Реала» пообещал фанату подписать Мбаппе следующим летом.