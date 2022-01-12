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Кроос: «Не смотрел много матче «Барселоны». У меня есть более важные дела»

Немец высказался о предстоящем Класико
Футбол Примерa (Испания)
13:18
Кроос: «Не смотрел много матче «Барселоны». У меня есть более важные дела»
Тони Кроос / фото - Real Madrid CF

Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился с клубной пресс-службой ожиданиями от матча Суперкубка Испании против «Барселоны»:

«Проведенные годы в «Мадриде» говорят мне, что этот клуб стремится побеждать в каждом турнире. Наша цель – выиграть Суперкубок Испании. Мы готовы к этому. Мы приехали сюда, чтобы победить.

Начало сезона далось мне очень трудно, ведь я впервые в своей карьере начинал сезон в лазарете из-за травмы, которая надолго выбила меня из строя. Мне нужно было время на восстановление, так как я не хотел еще один сезон играть через боль. Я успел восстановиться и вернуться в игру. Я прекрасно чувствую себя физически. Сейчас в моей карьере наступил очень хороший момент, его трудно назвать лучшим, потому что я провёл много хороших сезонов, но эта кампания точно одна из лучших.

Больше всего я люблю владеть мячом, но ключ к хорошей игре в хорошей команде – уметь адаптироваться к потребностям тренера. Если у вас есть скорость, то вы должны уметь пользоваться ей. Если вам нравится играть, оставляя свободные зоны сопернику, то так тоже можно контролировать ход встречи, без владения. Но я предпочту победу со счетом 1:0 при 90% времени владеть мячом.

Возможно, мы лучше «Барселоны» в Ла Лиге, но в «Эль Класико» нет фаворитов. В этом противостоянии может произойти всё что угодно. К тому же, у «Барселоны» очень качественный состав. Трудно что-то предугадать.

Что я могу сказать о «Барселоне» Хави? В последнее время я не смотрел много матчей в исполнении «Барселоны», у меня есть более важные дела, – например, просмотр игр «Мадрида». Я хорошо знаю, что у них очень качественный состав, несмотря на некоторые сомнения. Не могу

На старте сезона «Реал Мадрид» одержал много побед, хотя наша игра была далека от идеала. Сейчас мы стали гораздо лучше и очень хорошо зарекомендовали себя во встречах с серьезными противниками. В январе мы можем выиграть только Суперкубок, но расслабляться нельзя, потому что в Ла Лиге у нас есть преследователь. Всего одна наша ошибка – и они могут занять наше место. Да, судьба титулов решается в конце сезона, но если мы будем думать о них сейчас, то у нас будут проблемы».

Мадридцы не проигрывают принципиальному сопернику на протяжении пяти матчей. Последняя победа «блаугранас» была еще в 2019-м году.

 

Павел Харченко
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Барселона (футбол) Тони Кроос

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