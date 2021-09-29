Мбаппе рассчитывает перейти в «Реал» в январе
Кроос – о Мбаппе: «В «Реале» должны играть сильнейшие, и Килиан – один из них»
Немец прокомментировал возможный переход нападающего в мадридский клуб
29 сентября 22:00
Килиан Мбаппе / фото - blazetrends.com
Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал возможный переход нападающего Килиана Мбаппе в мадридский клуб из ПСЖ следующим летом.
Немца цитирует портал Goal.com:
«Летом я уже говорил, что хотел бы, чтобы такой игрок перешел к нам, но если этого не случится, у нас и так хорошая команда. Посмотрим, как все сложится в будущем, мне сложно сказать, потому что решения принимаю не я.
Его уровень остается прежним, это качественный игрок, и мы знаем, что «Реал» хотел подписать его, но в конечном итоге это не увенчалось успехом. Жизнь продолжается и без Мбаппе в «Реале». Думаю, у нас все неплохо складывается, а мое мнение не меняется: в «Реале» должные играть сильнейшие, и Килиан – один из них».
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе намерен перейти в мадридский «Реал».
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