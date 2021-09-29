Кроос – о Мбаппе: «В «Реале» должны играть сильнейшие, и Килиан – один из них»

Килиан Мбаппе / фото - blazetrends.com

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал возможный переход нападающего Килиана Мбаппе в мадридский клуб из ПСЖ следующим летом.

Немца цитирует портал Goal.com:

Его уровень остается прежним, это качественный игрок, и мы знаем, что «Реал» хотел подписать его, но в конечном итоге это не увенчалось успехом. Жизнь продолжается и без Мбаппе в «Реале». Думаю, у нас все неплохо складывается, а мое мнение не меняется: в «Реале» должные играть сильнейшие, и Килиан – один из них».