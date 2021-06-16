Кроос – о поражении от Франции: «Мы имели достаточно шансов забить гол»

Немцы в шатком положении

Тони Кроос / фото - Marca

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос прокомментировал поражение в первом туре группового этапа Евро-2020 от сборной Франции. Слова полузащитника приводит ZDF.

«Я думаю, что мы выполнили многое из того, что планировали на этот матч. На мой взгляд, мы провели достойную игру и имели достаточно шансов забить гол».

Франция одержала минимальную победу над немцами и значительно увеличила свои шансы на выход в плей-офф из «группы смерти». В параллельном матче группы Fсборная Португалии разгромила венгров со счетом 3:0. В том матче Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории Евро.

Но во втором туре уже мощь португальского бомбардира придется испытать на себе уже немцам, а французы сыграют со сборной Венгрии. Оба матча пройдут 19-го июня.

Напомним, тренер сборной Германии Йоахим Лев снова взялся за старое.