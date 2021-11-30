Пеле высказался по поводу победы Месси в голосовании за «Золотой мяч»
Кроос – о «Золотом мяче»: «Это абсолютно незаслуженно»
Церемония этого года вызвала множество споров
Тони Кроос и Лионель Месси / фото - Eurosport
Хавбек «Реала» Тони Кроос в эфире своего подкаста высказался о результатах церемонии вручения «Золотого мяча», по итогам которой обладателем награды стал Лионель Месси:
«Это абсолютно не заслужено. Нет никаких сомнений в том, что Месси, после Криштиану, был лучшим игроком последнего десятилетия, но в этом году его должны были опередить другие».
Сам немец не включил аргентинца даже в тройку лучших игроков. Хавбек отдал предпочтение Кариму Бензема, Роберту Левандовски и Жоржиньо.
Кроос неоднократно играл против 7-кратного обладателя ЗМ, когда тот выступал в составе «Барселоны». Также хавбек в составе сборной Германии выиграл финал ЧМ-2014 у сборной Аргентины с Месси
Напомним, Пеле высказался по поводу победы Месси в голосовании за «Золотой мяч».
Комментарии 0