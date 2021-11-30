Кроос – о «Золотом мяче»: «Это абсолютно незаслуженно»

Церемония этого года вызвала множество споров

Тони Кроос и Лионель Месси / фото - Eurosport

Хавбек «Реала» Тони Кроос в эфире своего подкаста высказался о результатах церемонии вручения «Золотого мяча», по итогам которой обладателем награды стал Лионель Месси:

«Это абсолютно не заслужено. Нет никаких сомнений в том, что Месси, после Криштиану, был лучшим игроком последнего десятилетия, но в этом году его должны были опередить другие».

Сам немец не включил аргентинца даже в тройку лучших игроков. Хавбек отдал предпочтение Кариму Бензема, Роберту Левандовски и Жоржиньо.

Кроос неоднократно играл против 7-кратного обладателя ЗМ, когда тот выступал в составе «Барселоны». Также хавбек в составе сборной Германии выиграл финал ЧМ-2014 у сборной Аргентины с Месси



Напомним, Пеле высказался по поводу победы Месси в голосовании за «Золотой мяч».