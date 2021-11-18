Кроос отказался от прощального матча за сборную Германии из-за тренировки с «Реалом»

Хавбек завершил международную карьеру

Тони Кроос / фото - Managing Madrid

После Евро-2020 полузащитник сборной Германии Тони Кроос объявил об уходе из национальной команды.

Игрок побывал на подкасте Einfach mal Luppen, где рассказал, как он покидал «бундестим».

Немецкий футбольный союз предложил футболисту провести в Вольфсбурге прощальный матч за сборную, но хавбек отказался, так как не следующий день у него была запланирована тренировка с мадридским «Реалом».

К тому же, полузащитник признался, что не является поклонником подобных церемоний.

Кроос выступал в составе немецкой команды с 2010-го года, а в 2014-м стал чемпионом мира в составе «бундестим».

Как сообщалось ранее, Тони принял решение уйти из сборной, чтобы сосредоточиться на выступлениях за клуб. Сам игрок неоднократно заявлял, что хотел бы поиграть до 33-лет (сейчас хавбеку – 31), после чего завершить карьеру в «Реале».

Напомним, Анчелотти предупредил Лунина, что тот может сыграть в следующем матче Примеры.