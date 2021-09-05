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Кроос: «Пока мне сложно делать что-то, не испытывая боль»

Немец восстанавливается после травмы
Футбол Примерa (Испания)
5 сентября 17:36
Кроос: «Пока мне сложно делать что-то, не испытывая боль»
Тони Кроос / фото - Getty Images

Немецкий полузащитник Тони Кроос поделился деталями восстановления после травмы, которую получил в августе. Футболист испытывает боли в области паха. В своем Twitter хавбек признался, что пока не может играть в футбол.

«Сейчас я чувствую себя лучше, но пока мне сложно делать что-то, не испытывая боль. Я не могу сказать точные сроки восстановления, но постараюсь вернуться в ближайшее время. Я работаю над этим».  

В сезоне 2021/22 года Кроос не выходил на поле.

Напомним, украинский голкипер попал в заявку на Лигу чемпионов.

Антон Кривенко
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Теги

Тони Кроос Реал Мадрид (футбол)

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