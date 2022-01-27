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Кроос: «После финала ЛЧ в 2012-м мы напились так, что чуть ли не пришлось вызывать скорую»

Команда тогда уступила по серии пенальти
Футбол Примерa (Испания)
15:14
Кроос: «После финала ЛЧ в 2012-м мы напились так, что чуть ли не пришлось вызывать скорую»
Тони Кроос / фото - Real Madrid CF

Полузащитник «Реала» Тони Кроос в подкасте Einfach mal Luppen, как он в составе «Баварии» проиграл «Челси» в финале Лиги чемпионов:

«После финала Лиги чемпионов против «Челси» в 2012-м мы безумно напились. Мы были близки к тому состоянию, когда нужно вызывать скорую. Другого способа усмирить боль не было.

Я пил текилу, потому что мне нравился только этот напиток. На следующий день мне было плохо. Тогда я и понял, что употребление алкоголя ни к чему хорошему не приводит.

С того момента я вообще не могу смотреть на текилу и совсем не употребляю алкоголь. Это было не так уж сложно, и я не скучаю по нему».

«Рекордмайстер» тогда уступил лондонцам по серии пенальти. Через год мюнхенцы вновь оказались в финале главного турнира Старого Света, где уже не упустили свой шанс и обыграли соотечественников из «Боруссии Д».

После этого Кроос перешел в мадридский «Реал», где еще четырежды выигрывал «ушастый» кубок.

Ранее немец заявил, что закончит с футболом в 2023-м году, если не продлит контракт со «сливочными».

Павел Харченко
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Теги

Тони Кроос Бавария Реал Мадрид (футбол)

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