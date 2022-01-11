Кроос: «В нашем матче с «Барселоной» нет фаворитов»

«Эль-класико» состоится завтра

Тони Кроос / Фото: Getty Images

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о грядущем матче с «Барселоной» в полуфинале Суперкубка Испании. Игрока цитирует Diario Sport.

«Возможно, мы лучше «Барсы» в Ла Лиге, но мой опыт говорит мне, что в класико нет фаворитов.

Это особенная игра, в которой может произойти что угодно. «Барса» – команда с большим количеством качественных игроков.

Мы готовы к Суперкубку. «Реал» приехал сюда, чтобы выиграть трофей».



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