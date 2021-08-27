Сидорчук: «Динамо» не для того выиграло чемпионат, чтобы кого-то бояться»
Кройфф – о группе с «Динамо»: «Барселона» готова к борьбе с сильнейшими»
Также в квартете оказались «Бавария» и «Бенфика»
16:21
Йорди Кройфф / Фото - Getty Images
Технический директор «Барселоны» Йорди Кройфф прокомментировал попадание в группу Лиги чемпионов с «Баварией», «Бенфикой» и «Динамо».
В групповом турнире Лиги чемпионов нет легких матчей, все команды амбициозные и мотивированные. Здесь выступают великие клубы, но особого внимания в нашей группе достойна мюнхенская «Бавария». Нас ожидают интересные игры с ними.
Чтобы достичь результата, нам не стоит обращать внимания на соперников, а концентрироваться на своей игре. Мы – «Барселона», и мы готовы к борьбе с сильнейшими.
Ранее мыслями по поводу соперников по группе поделился капитан «Динамо» Сергей Сидорчук.
Комментарии 0