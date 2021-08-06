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Круг сузился. Иностранный тренер не возглавит сборную Украины

На это намекнул Павелко
Футбол Сборная Украины
6 августа 12:55
Круг сузился. Иностранный тренер не возглавит сборную Украины
Юрген Клинсманн / Фото: FootBoom

Президент УАФ Андрей Павелко в шоу «Профутбол» сообщил, что иностранный тренер не возглавит сборную Украины.

«Иностранный тренер? Уверен, что в Украине очень много специалистов, которые намного лучше знают и понимают наш футбол. И уверен, что именно украинские специалисты будут возглавлять нашу сборную».

Ранее сообщалось, что сборную Украины могут возглавить Юрген Клинсманн и Джанни де Бьязи.

Сборная Украины получит нового тренера 9-го августа.

Петр Приходько
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Теги

сборная Украины (футбол)

Комментарии 1

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6 августа 2021г. 13:49
Ну как до чиновников не дойдёт - Украина и менталитет украинцев (как и русских, белорусов, поляков, молдован, чехо-словаков и многих других из Восточной Европы) устроен так, что люди всегда и везде в своей стране хотят видеть на стадионе и экране телевизора своих же, украинских, наших футболистов и тренеров. И только своих, а не бразильских или аргентинских. У нас другая культура фанатства и болельщиков - на кой ляд я буду за команду болеть, если она собрана из африканцев, латиноамериканцев или французов с австралийцами или немцами, а тренер из Японии или острова Фиджи? Мне пофиг на них - я СВОИХ хочу видеть в Лиге Чемпионов или Лиге Европы победителями. Я могу болеть за любой клуб из Европы, но там всё по-другому в Англии или Германии. Страны этнически собраны не из англичан или немцев, а из разных этносов, наций и народностей - и клубный футбол там по-другому устроен. У нас так НИКОГДА не будет. Ну может, лет через 50-70 что-то изменится - но всё равно приоритет украинцам будут отдавать болельщики. Так везде - немцы тоже отдают в Бундеслиге приоритет немцам, особенно в 3-й и 2-й Бундеслиге. А болеть и смотреть с интересом можно и аргентинский, и бразильский футбол - но когда я включаю АПЛ - АНГЛИЙСКУЮ премьер-лигу, то я тоже хочу видеть англичан, а не испанцев или португальцев (просто к примеру). Захочу - буду китайский футбол смотреть (он тоже сейчас интересен), но там тоже я хочу видеть китайцев, а не индусов или африканцев (тоже к пимеру). Клубный футбол сейчас движется в направлении того, что костяк и хотя бы 80% во всех странах все хотят видеть своих же футболистов. Разве что Франция и Англия настолько этнически разношерстны, что у них совсем другая культура болельщиков и фанатов. Но у нас так никогда не будет.
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