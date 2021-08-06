Тренер сборной Украины по каратэ: «Как бороться против такой судейской несправедливости – не знаю»
Круг сузился. Иностранный тренер не возглавит сборную Украины
На это намекнул Павелко
6 августа 12:55
Юрген Клинсманн / Фото: FootBoom
Президент УАФ Андрей Павелко в шоу «Профутбол» сообщил, что иностранный тренер не возглавит сборную Украины.
«Иностранный тренер? Уверен, что в Украине очень много специалистов, которые намного лучше знают и понимают наш футбол. И уверен, что именно украинские специалисты будут возглавлять нашу сборную».
Ранее сообщалось, что сборную Украины могут возглавить Юрген Клинсманн и Джанни де Бьязи.
Сборная Украины получит нового тренера 9-го августа.
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